Konyaspor reçoit ce vendredi matin l’équipe de Papy Djilobodji, le Gaziantep pour le compte de la 26e journée de Süper Lig. Le défenseur central sénégalais sera bien titulaire au coup d’envoi de la partie.

La 26ème journée de la Süper Lig turque démarre ce vendredi et Gaziantep de Djilobodji se déplace sur la pelouse de Konyaspor pour soigner sa forme actuelle. Le défenseur sénégalais et son équipe restent sur deux rencontres sans succès et devront aller chercher un résultat positif pour distancer ses poursuivants chez une formation qui est sur une série de deux victoires.

Le Lion sera encore une fois titulaire au coup d’envoi de la partie dans la charnière centrale des visiteurs. Djilobodji qui est en train de réussir une bonne saison avec les siens et même sur le plan personnel. Gaziantep est actuel 7e du tableau avec 39 points au compteur, juste devant Karagümrük de Alassane Ndao (37 points).

