L’ASC Jaraaf de Dakar s’est qualifié en phase de groupes de la coupe de la confédération le week-end passé. Dans un communiqué la FSF informe apporter un appui financier au représentant du Sénégal.

La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) informe qu’elle a accordé une subvention de deux millions cinq cent mille francs (2 500 000 FCFA) à l’ASC Les JARAAF, suite à sa qualification en phase de poule de la Coupe de la Confédération africaine de football(CAF).

Rappelons que les Verts et Blancs logent dans le groupe C avec Salitas FC, CS Sfaxien et l’étoile sportive du Sahel. Le Jaraaf va démarrer cette phase de la compétition le 10 mars prochain avec un déplacement en Tunisie face à l’Etoile du Sahel.

wiwsport.com