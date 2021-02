Sans club depuis son départ de Fribourg en 2020, Babacar Touré a décidé de mettre un terme à sa carrière sportive. Le pivot sénégalais de 35 ans ne refoulera donc plus les parquets.

Il s’était blessé (rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche) en 2019 lors d’un match de FIBA Europe Cup, et depuis il n’a plus touché de ballon. Ce qui a précipité d’ailleurs son départ á la retraite.

Babacar Touré a eu un parcours assez spécial puisqu’il a passé toute sa carrière en Suisse : Bernex (2007-2010), puis Lions de Genève (2010-2013), Neuchâtel (2013-2016), Vevey (2016-2017) et enfin Fribourg (2017-2020). Un parcours qui lui a valu trois titres de champion (2013, 2018 et 2019), trois Coupes de Suisse (2013, 2014, 2018) et trois Coupes de la Ligue (2013, 2014, 2018). Il a également été élu MVP étranger à deux reprises (2015, 2016) et une fois MVP de la finale (2018).

Sur le plan international, Babacar Touré a disputé l’Afrobasket et la Coupe du Monde FIBA 2019 avec les lions du Sénégal. Son départ va laisser un gros vide en Swiss Basketball League oú son nom va continuer de raisonner sur les parquets.

Basket Senegal