En léthargie depuis 37 ans, les Championnats nationaux de boxe du Sénégal reprennent leurs droits ces vendredi, samedi et dimanche. Une reprise non-stop de 3 jours, qui aura lieu dans le hall du stade Léopold Sedar Senghor.

« Ces Championnats nationaux dénommés Challenge des débutants vont se tenir de façon progressive dans l’ensemble des quatre zones du pays définies par le découpage géographique de la Direction technique nationale », informe un communiqué de la Fédération sénégalaise de Boxe et Disciplines associées (FSBDA) présidée par Modou Mamoune Séne.

Il s’agit de la « zone Centre 1 qu’est Dakar, où l’on retrouve plus de 50% des clubs du pays, la zone Centre 2 (Thiès, Fatick, Kaolack, Diourbel et Kaffrine), la zone Nord (Saint-Louis, Louga et Matam) et la zone sud (Tamba, Ziguinchor, Sédhiou et Kolda(« , détaille le communiqué.

En ce qui concerne cette compétition dénommée Challenge des débutants : « Tout boxeur ayant moins de 5 combats, peut valablement, si les conditions médicales et administratives sont remplies, participer à ce challenge des débutants », indique le communiqué.

8 catégories sont annoncées chez les garçons et 5 du côté des dames. « En hommes, on aura donc les catégories mouche, plume, léger, welter, moyen, mi-lourds, lourds et super-lourds. En dames, on retrouve les catégories mouche, plume, léger, welter et moyen », annonce la même source.

Au terme de ces Championnats nationaux ou challenge des débutants qui se disputeront entre 2 à 3 journées : « Les meilleurs éléments vont par la suite se frotter aux boxeurs confirmés (plus de 5 combats) afin de désigner les champions du Sénégal dans les différentes catégories. Du coup, les coachs de l’équipe nationale seront en mesure de dégager les meilleures sélections possibles en direction des joutes continentales et internationales », a fait savoir le communiqué de la nouvelle instance fédérale.

