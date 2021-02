A l’occasion de la 27e journée de Ligue 1, un choc oppose, ce dimanche, l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais. Présent en conférence de presse d’avant match, Pape Alassane Gueye espère une victoire pour son équipe pour amoindrir les chances de titre de Lyon.

Actuellement septième de Ligue 1, l’Olympique de Marseille a perdu depuis longtemps l’espoir de remporter le Championnat cette année. Les Olympiens sont d’ailleurs condamnés à se battre pour la cinquième place, loin du quatuor de tête et de l’Olympique Lyonnais, séduisant deuxième, à trois points du leader lillois et 17 points devant les hommes partenaires de Pape Gueye.

Ce dernier, invité à faire face aux caméras ce vendredi, déclaré que son équipe fera tout pour jouer le sale coup à l’OL. « Oui, s’il y a une victoire, ça peut être un bon déclic pour la fin de la saison. On sort de 4 matches sans défaite, on a retrouvé un groupe. On n’a pas perdu à Bordeaux à 9 contre 11, je ne sais pas si on aurait eu ce résultat il y a quelques mois. Si on peut les priver de gagner le championnat, on va le faire, on ne va pas réfléchir », a t-il souligné.

Le milieu olympien et son entraîneur répondront aux questions des médias à deux jours de l'Olympico #OMOL #TeamOM #OM https://t.co/uvQxzZxUp0 — La Provence OM (@OMLaProvence) February 25, 2021

Une punchline qui met déjà le feu dans cette confrontation, qui s’annonce électrique comme d’habitude.

wiwsport.com