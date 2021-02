Le capitaine de Liverpool Jordan Henderson a subi une opération et sera indisponible jusqu’à la fin mars au moins, a annoncé le champion d’Angleterre vendredi. Un nouveau coup dur pour Sadio Mané et ses coéquipiers.

Henderson a quitté la pelouse après une demi-heure samedi contre Everton (défaite 0-2) en raison d’un problème à l’aine. “Après une nouvelle évaluation avec l’équipe médicale du club, Henderson a subi avec succès son opération sur sa blessure à l’adducteur”, a communiqué Liverpool ce vendredi.

Si le club ne donne pas de calendrier précis pour son retour, il indique que le joueur sera indisponible “au moins jusqu’au terme de la trêve internationale”, programmée entre le 24 et le 31 mars. Une absence qui donnera des tournis à Klopp d’autant plus que c’est son capitaine qui le dépannait en défense centrale ces derniers matchs.

D’ici là, les Reds devront confirmer leur qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions et faire tout pour décrocher leur ticket européen pour la prochaine saison. Liverpool est actuel 6e de Premier League avec 40 points et un match en plus sur Everton (7e, 40 points) et deux matchs en plus sur Aston Villa (8e, 36 points).

We can confirm Jordan Henderson has undergone a successful operation on the injury he sustained during Saturday’s Merseyside derby with Everton. — Liverpool FC (@LFC) February 26, 2021

