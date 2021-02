L’arrière des Lionnes a prolongé d’un an son contrat le liant avec le CJF Fleury Loiret Handball qui joue actuellement les play-downs de la saison.

Arrivée l’été dernier pour un an, l’internationale Doungou CAMARA portera toujours

les couleurs du Fleury Loiret Handball la saison prochaine ! « Doudou » a en effet prolongé son

contrat, qui s’étend désormais jusqu’au terme de la saison 2021-22 informe le site du club.

La Lionne de 26 ans compte 34 sélections et 71 buts avec l’équipe nationale sénégalaise où elle a participé à la coupe du monde 2019, à la coupe d’Afrique 2016 et une médaille de bronze aux jeux africains 2015.

Jusqu’ici, la vice-championne de France LFH en 2015 et 2014 et finaliste de la coupe de France Nationale en 2017 et 2014 compte 114 matchs et 208 buts en première division de la ligue féminine de handball.

wiwsport.com