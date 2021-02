Ce vendredi, la Gambie passera un nouveau cap dans cette compétition en disputant son premier quart de finale de la coupe d’Afrique des nations des moins de 20 ans. Elle fera face à la Centrafrique. L’autre rencontre de la soirée opposera les deux représentants de l’Unaf.

On connaîtra les deux dernières équipes qualifiées pour les demi-finales de l’édition 2021 de la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 20 à l’issue des deux affiches. En première heure, à 16h, les Lionceaux de l’Atlas du Maroc et les Aiglons de Carthage de la Tunisie vont en découdre dans le cadre des quarts de finale de cette CAN U20. En décembre dernier, les deux équipes ont fait match nul (0-0) dans le cadre du tournoi de l’UNAF qualificatif pour la CAN U20.

En dernier quart de finale, la Gambie tentera d’entrer un peu plus dans l’histoire. Pour leur première participation dans cette compétition, les scorpions juniors qui se sont qualifiée dans l’ultime journée de la phase de poules, en dominant le Ghana (2-1), s’efforceront de valider leur billet pour le carré das contre la Centrafrique.

Programme : ¼ de finale

Jeudi 25 février 2021

Cameroun / Ghana 1-1 TAB 2-4

Burkina Faso / Ouganda 0-0 TAB 3-5

Vendredi 26 février 2021

16h00 Maroc / Tunisie

19h00 Centrafrique / Gambie

wiwsport.com