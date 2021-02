La Tunisie s’est qualifiée pour les demi-finales de la CAN U20 en sortant le Maroc aux tirs au but (1-4) après prolongation (0-0).

La Coupe d’Afrique U20 des tirs au but. En effet, comme lors des deux premiers quarts de finale, le match entre le Maroc et la Tunisie s’est décidé au bout de la séance fatidique de série de penalties. Comme on pouvait s’y attendre pour un derby maghrébin, les deux équipes ont livré une prestation solide particulièrement sur le plan défensif et se sont quittées par un score nul et vierge après 120 minutes.

En plus de la Tunisie, deux autres équipes ont déjà validées leur qualification en demi-finale : le Ghana victorieux du Cameroun et l’Ouganda qui a écarté le Burkina Faso. La République Centrafricaine ou la Gambie complèteront le carré d’as après leur match qui se joue ce vendredi à 19 heures.

⌛ FULL TIME! 🇲🇦 0 (1) – (4) 0 🇹🇳 Tunisia win the penalty shootout and move on to the next stage of #TotalAFCONU20! 🔜#MARTUN pic.twitter.com/cBam2hiUGq — #TotalAFCONU20 (@CAF_Online) February 26, 2021

