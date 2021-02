Amiens affrontera Toulouse samedi (14h), pour le compte de la 27ème journée de Ligue 2. Présent en conférence de presse, Amadou Ciss est revenu sur la période difficile qu’il traverse actuellement avec le Club picarde.

En grande difficulté sur le plan offensif depuis le début de la saison, aussi bien sur le plan collectif que personnel, Amadou Ciss (21 ans) ne revoit cependant pas ses objectifs personnels à la baisse. L’ancien international U20 du Sénégal s’est fixé un objectif clair avant la fin de la saison.

« Personnellement je suis déçu de moi-même. Je fais une autocritique en permanence. Si je joue un match complet sans marquer ou faire une passe décisive, je suis toujours déçu, mais c’est le football. Ça va venir, j’ai confiance. On a encore 12 matches, c’est beaucoup. On peut faire mieux. Je me suis fixé un objectif de dix buts et cinq passes décisives et je reste dessus même si ça sera difficile. Je vais donner le maximum », a t-il déclaré.

Une chose est sure, comme il l’a bien souligné, le jeune attaquant sénégalais devra se donner à fonds pour atteindre ces chiffres. En effet, en 19 rencontres disputées (9 titularisations) depuis le début de la saison en Ligue 2, Amadou Ciss ne compte que trois buts et aucune passe décisive.

