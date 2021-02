Gardien de Liverpool, Alisson Becker a perdu son père, noyé dans un barrage au Brésil. A l’instar de ses partenaires et d’autres footballeurs, Sadio Mané a tenu un message pour le Brésilien.

Le corps de José Agostinho Becker, 57 ans, a été retrouvé sans vie par les autorités locale mercredi. Une triste nouvelle qui a bouleversé plusieurs personnes notamment la plus rapprochée, Alisson Becker. Ainsi, différents Clubs et joueurs ont tenu à apporter leur soutien à Alisson et sa famille en postant des messages sur leurs réseaux sociaux, à l’image de Sadio Mané.

L’international sénégalais de 28 ans a posté une story sur son compte Instagram avec l’abréviation du mythique « You Will Never Walk Alone (YWNA) ». Ce qui signifie en français, « tu ne marcheras jamais seul ».

wiwsport.com