Les supporters de l’Olympiacos ont certainement passé par toutes les émotions ce soir face au PSV. Au bord de l’élimination jusqu’à la 88e minute après avoir encaissé un doublé d’Eran Zahavi (23e , 44e), les Grecs ont réussi à inscrire le but salvateur grâce à l’attaquant égyptien, d’Ahmed Hassan Mahgoub.

Les partenaires d’Ousseynou Ba, qui a joué l’intégralité de la rencontre, seront donc présents lors du tirage au sort des huitièmes de finale de la compétition, prévu ce vendredi à 12 heures GMT, au siège de l’instance dirigeante du football européen, l’UEFA.

Ο ΗΡΩΑΣ της τελευταίας στιγμής Αχμέντ Χασάν! Πως πανηγυρίσατε αυτή τη στιγμή;/ Our last minute HERO @HassanKouka ! How did you celebrate this moment?#Οlympiacos #PSVOLY #UEL #Football #Hassan #Scorer #Goal #Greece #Europe #Qualification pic.twitter.com/vDlG7q2nvY

