La saison européenne de Bruges est donc terminée, avec un goût amer mais surtout beaucoup de fierté. Bruges va donc pouvoir se concentrer sur son gros objectif de la saison : réaliser le doublé coupe – championnat. Les partenaires de Youssouph Badji caracolent en tête de la Pro League et sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe Nationale.

The boys gave everything, but we're out of the @EuropaLeague. #CluDyn #UEL pic.twitter.com/KqO2iCAvd1

— Club Brugge KV (@ClubBrugge) February 25, 2021