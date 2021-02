Les Lions ont concédé une défaite hier face à l’Angola qui a dominé la rencontre de bout en bout. Un premier match perdu pour le Sénégal sur 6 matchs disputés lors des éliminatoires Afrobasket 2021.

Les lions ont manqué d’adresse hier lors de la rencontre face aux Palancas Negras. Ils ont perdu leur match avec 32 points d’écart. Un match où ils n’ont pas réussi à inscrire 20 points par quart temps. Un scoring faible d’ailleurs on compte 9 points lors du troisième round et 19 points soit le plus élevé lors du premier quart temps.

Youssouph Ndoye est le meilleur marqueur des Lions avec 15 points. Soit le deuxième meilleur de la partie derrière Pedro Bastos qui a réussi 24 points.

wiwsport.com