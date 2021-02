Le Jaraaf s’est qualifié hier à la phase de groupes de la coupe de la confédération africaine de football. Les Verts et Blanc se sont imposés 1-0 face au FC Platinum. Ils vont continuer leur chemin en compétition africaine et sont attendus aussi sur un autre tableau !

Pour la première fois dans son histoire, le Jaraaf sera au rendez-vous de la prochaine phase de groupes de la Coupe CAF. La qualification est réussie hier avec l’unique but de la partie inscrit par Madicke Kane (12′) sur un beau coup-franc.

En conférence de presse après match, le buteur qui est très apprécié par les observateurs par sa constance sur les performances a rappelé l’objectif du Jaraaf cette saison qui est de remporter le championnat mais aussi se qualifier aller le plus loin possible en compétitions africaines. Un travail qui ne sera pas de tout repos pour les joueurs, toutefois Kane rassure.

“Nous avons eu comme objectif de nous qualifier, on l’a fait, maintenant on avance. Le Jaraaf a un bon groupe. Si vous faites la remarque, à chaque poste, il y’a une doublure. Certains peuvent jouer en championnat et d’autres en Coupe CAF” a déclaré le milieu de terrain qui compte 5 buts cette saison.

Rappelons que le Jaraaf est à la 4e place du championnat avec 2 matchs en retard et compte 13 points à deux longueurs de l’actuel leader, Diambars.

