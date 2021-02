La 25e journée sera bouclée ce lundi soir avec l’affiche Brighton – Crystal Palace. Un duel de la deuxième partie du tableau dont les Eagles avec Cheikhou Kouyaté vont chercher à passer devant Southampton avec 29 points à l’entame de la rencontre face à la bande à Neil Maupay qui pourrait les dépasser en cas de succès.

Kouyaté sera encore titulaire en axe central pour ce choc avec Gary Cahill. Les Eagles n’ont plus obtenu de victoire depuis deux rencontres et tenteront de se relancer face à une formation qui reste sur deux matchs nuls.

COME ON YOU PALACE#CPFC | #BHACRY

