Moins qu’on pouvait s’y attendre après sa qualification et qu’il soit logé dans le chapeau numéro quatre, le tirage au sort de la phase de poules de la Coupe CAF, organisé ce lundi à l’instance faitière du football africain, a défini un groupe assez abordable pour le participant du Sénégal.

De retour au premier plan pour la première fois depuis une vingtaine d’années, le Jaraaf pouvait craindre le pire (sportivement, ou le meilleur en terme d’affiches) lors du tirage au sort en étant placés dans le 4e chapeau. Finalement, le deuxième du Championnat sénégalais de l’année dernière s’en tire très bien.

Certes, le Jaraaf hérite du Club Sportif Sfaxien, vainqueur à quatre reprises de cette compétition et épouvantail du chapeau 2. Mais le Club Médinois évite les plus gros d’Afrique dans le chapeau 1 pour prendre l’Etoile Sportive du Sahel (Tunisie) ou les Young Buffaloes de l’Eswatini. Ces deux équipes définiront l’issue du groupe au terme de leur rencontre qui se joue cet après-midi.

Enfin un déplacement qui ne sera pas difficile – géographiquement parlant – pour le Jaraaf car le Salitas FC du Burkina , arrivé du chapeau trois, complète le groupe.

