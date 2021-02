Qualifié pour la deuxième fois de suite en phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 17 ans, le Sénégal va connaitre ses prochains adversaires dans cette compétition, qui aura lieu du 13 au 31 mars 2021 au Maroc, ce mercredi.

La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé la date de la cérémonie du tirage au sort la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 17 ans. Elle aura lieu ce mercredi. Douze pays prendront part à cette compétition, parmi eux le Sénégal vainqueur du trophée de l’UFOA à domicile. Le Mali sera aussi au rendez vous pour le compte de la zone Ouest A de l’UFOA.

La Côte d’Ivoire et du Nigéria représentants de la Zone Ouest B de l’UFOA, la Zambie et de l’Afrique du Sud pour COSAFA, l’Ouganda et de la Tanzanie ambassadeurs de la zone CECAFA, l’Algérie et du Maroc du coté de l’UNAF, et enfin le Cameroun et du Congo de la partie UNIFFAC. Les Lionceaux de Malick Daf ont été placés dans le pot B en raison du fait qu’ils étaient qualifiés lors de la dernière édition de cette compétition.

Les Pots :

-Pot A : Maroc, Cameroun et Nigeria.

-Pot B : Tanzanie, Sénégal et Ouganda.

-Pot C : Algérie, Afrique du Sud, Congo, Côte d’Ivoire, Mali et Zambie.

