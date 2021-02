Leader de la Saudi Professional League, Al-Shabab a conforté sa première place en s’imposant nettement sur sa pelouse ce lundi face à Al-Ahli de Mbaye Niang (3-0). Alfred Ndiaye a inscrit l’un des buts d’Al-Shabab.

Surpris à domicile par Al-Fateh lors de la dernière journée avec une défaite de 2 buts à 1, Al-Shabab s’est repris en signant une belle victoire devant le troisième du Championnat dans un match comptant pour la 20e journée de la première division saoudienne et conserve cinq points d’avance sur son dauphin, Al-Hilal, qui compte un match en moins.

Les partenaires d’Alfred Ndiaye, titulaire et auteur de son premier but de la saison, n’ont pas fait dans les détails. Avec notamment un Ever Banega bouillonnant, auteur de deux passes décisives sur l’ouverture du score à la 12e minute et sur le but d’Alfred Ndiaye (70e).

L’entrée de Mbaye Niang en cours de jeu à la 79e minute n’aura alors rien changé sur le score puisque l’Argentin Cristian Guanca, sur une passe décisive du Nigérian Odhion Ighalo, permettait à Al-Shabab de marquer le 3-0 (90e+5).

wiwsport.com