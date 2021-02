Arrivé en août 2019 à Al-Shabab, Arabie Saoudite, en provenance de Villarreal, Alfred Ndiaye a participé à la nette victoire de son équipe, ce lundi, face à Al-Ahli de Mbaye Niang (3-0).

Titulaire pour la 17e fois sur les 20 matchs de Championnat disputé par Al-Shabab, leader de la Saudi Professional League, le milieu de terrain sénégalais de 30 ans a inscrit son premier but de la saison. A la suite d’un superbe corner tiré par son capitaine, Ever Banega, le joueur coupe parfaitement sur la trajectoire et ne donne aucune chance au gardien adverse.

wiwsport.com