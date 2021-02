L’ancien international sénégalais, Khalilou Fadiga, présent au Stade Lat Dior de Thiès, ce dimanche après-midi, s’est exprimé sur la qualification du Jaraaf en Coupe CAF après sa victoire contre le FC Platinum.

Les équipes du Pays de La Terranga sont de retour au devant de la scène afriacine après une très longue période dans l’ombre. Teungueth FC en Ligue des Champions et l’ASC Jaraaf en Coupe CAF. Il y aura deux clubs sénégalais engagés en compétitions africaines cette saison 17 ans après leur dernière participation. Un succès qui fait du bonheur dans le cœur de Khalilou Fadiga.







« Que ce soit avec l’équipe nationale et au niveau des Clubs, c’est toujours pour moi une fierté de voir le Sénégal aussi bien représenté. La qualification du Jaraaf est d’autant plus belle parce qu’ils ont gagner à l’aller comme au retour. c’est vraiment top pour le Sénégal et c’est la preuve que le football sénégalais continue d’aller de l’avant », s’est t-il exprimé.

Pour rappela a validé son accession en phase de poules de la Coupe CAF en éliminant tour à tour les Kano Pillars du Nigeria, le FC San Pedro de la Côte d’Ivoire et le FC Platinum du Zimbabwe. Les Médinois connaitront ce lundi leurs adversaires pour les groupes. De son côté, Teungueth FC a déjà démarré la Ligue des Champions.

wiwsport.com