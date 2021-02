Gardien de Chelsea, Edouard Mendy était l’invité de l’émission PLZone sur RMC Sport ce dimanche soir et en a profité pour évoquer son poste avec les Blues.

L’ancien du Stade Rennais a affiché de la confiance dans son poste de titulaire et estime que c’est grâce à ses performances qu’il est le numéro un de son équipe. « J’étais un leader à Reims et à Rennes dernièrement. Quand on arrive dans un vestiaire de stars qui ont envie de tout gagner, c’est difficile. Mais pour moi c’est le terrain qui parle. Avec les performances on gagne de la crédibilité. J’ai un côté leadership naturel », a t-il dit.







Arrivé l’été dernier en provenance du Stade Rennais contre 24 millions d’euros, Mendy s’est très vite transformé en numéro un après les décevantes performances de Kepa Arrizabalaga. Le Sénégalais affiche un total de 20 matchs et 10 clean sheets en Premier League.

🗣💬 "Le coach essaye de voir tout le monde. Il part d'une page blanche et essaye de donner du temps de jeu à tout le monde." Le gardien des Blues, Edouard Mendy, évoque sa relation avec son nouveau coach, Thomas Tuchel, dans PLZone.#PLRMC pic.twitter.com/Dcmgp4W4pD — RMC Sport (@RMCsport) February 21, 2021

wiwsport.com