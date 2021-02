Mamadou Gueye «Pabi» a salué l’état d’esprit et le beau jeu dont ont fait preuve ses joueurs durant la rencontre face au Mozambique, remporté par le Sénégal (84-43).

A Yaoundé pour le tournoi qualificatif à l’Afrobasket 2021, le Sénégal a signé ce samedi et seconde et belle victoire devant le Mozambique. Les Lions, emmenés par leur capitaine, Youssou Ndoye, auteur de 24 points, ont écrasé avec brio Les Mambas. Mamadou Gueye est revenu sur la rencontre.

« C’était un match très difficile au début, parce qu’il faut être deux pour joueur un bon match. Mais ce duel était trop haché à certains moments. A part cela, on a pu prendre des décisions immédiates et individuelles. Il fallait les réduire pour ce concentrer là ou on est efficace : c’est à dire bien défendre, aller en transition, marquer des lay-up pour se mettre en confiance. C’est ce que nous avons fait finalement », a t-il analysé.

L’entraineur a également salué le jeu flamboyant développé par ses joueurs, qui n’ont donné aucune chance à leurs adversaires surtout durant les deux derniers quart-temps. « Dans notre équipe il y a beaucoup de jeunes, pratiquement pour les 50%, il s’agit de leur première campagne. Et je suis agréablement surpris de la façon dont ils jouent, de la mentalité professionnelle qu’ils ont. Je suis content pour eux », termine t-il.

wiwsport.com