Il n’y avait pas vraiment de l’adversité cet après-midi pour les Lions du Sénégal qui effectuaient leur deuxième sortie de ce tournoi de Yaoundé face au Mozambique.

Dominant tous les quart-temps, le Sénégal n’a pas eu grande chose à faire ce samedi après-midi devant le Mozambique. Timides dès l’entame de la rencontre, les Mozambicains ont couru derrière le score tout au long du match sans pouvoir vraiment titiller les Lions qui s’affirment dans l’optique de leur ambition : assurer le carton plein dans cette fenêtre.

Meilleur scoreur du match avec 24 points en 25’34 avec 8 rebonds et 2 passes décisives, Youssoupha Ndoye a juste survolé la rencontre avec ses coéquipiers cet après-midi. Plus présents aujourd’hui avec plus d’agressivité et une meilleure adresse face à l’adversaire. Avec 4 joueurs qui ont 10 points ou plus dans ce match. Une belle copie bien que l’adversaire n’a pas été au niveau.

Les Lions effectueront leur dernière sortie de ce tournoi qualificatif, demain dimanche face à un adversaire plus sérieux, l’Angola à partir de 19H GMT. Deuxièmes de ce groupe B avec 7 points, les Palancas Negras feront face au Kenya ce soir à partir de 19H GMT.

