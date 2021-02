Pour la quatrième fois de la saison, Mbaye Diagne sera titulaire ce samedi après-midi, sur la pelouse de Burnley (15 heures). L’attaquant sénégalais, qui a montré de très belles choses depuis on arrivée en Angleterre, tentera d’inscrire son deuxième but en Premier League, après le premier contre Manchester United la semaine dernière.

📋 Team news is in at Turf Moor. We make two changes; Darnell Furlong and Matt Phillips start. COYB! 🟢🟡@MonsterEnergy | #BURWBA

— West Bromwich Albion (@WBA) February 20, 2021