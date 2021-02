Aujourd’hui consultant, l’ancien international sénégalais, Habib Bèye se prépare à devenir entraîneur. Et l’ancien de l’OM ne s’en cache pas, entraîner le club phocéen est l’un de ses rêves.

Alors que l’OM est toujours à la recherche d’un entraîneur pour remplacer André Villas-Boas, mis à pied à titre provisoire depuis le début du mois de février, les candidats ne manquent pas pour venir s’installer sur le banc du club phocéen. Lucien Favre, Rafael Benitez et Maurizio Sarri ont longtemps été évoqués, mais Jorge Sampaoli semble aujourd’hui tenir la corde pour reprendre l’OM en main.

Un poste qui fait également rêver Habib Bèye, ancien joueur marseillais aujourd’hui consultant pour Canal+ … « Mon rêve est d’entraîner l’OM ? C’est mon club de cœur. Le club où j’ai passé les plus belles années (2003-2007, ndlr) , avec Strasbourg aussi en formation (1998-2003, ndlr) . La reconnaissance que j’ai eue des gens et des supporters, oui, j’ai une sensibilité pour l’OM. Entraîner un jour ma sélection, ce serait une fierté immense aussi. Mais avant d’envisager tout ça, il faut déjà que je puisse commencer. Une fois que j’aurais commencé, évolué, grandi… tu ne dis pas non à l’OM, tu ne dis pas non à la sélection du Sénégal » , a assuré Habib Bèye dans les colonnes de L’Equipe .

