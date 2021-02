Niarry Tally a subi ce samedi, à domicile, sa septième défaite de la saison face à l’AS Pikine. Les Gabelous ont lourdement chuté par 3 buts à 1 et s’enfonce au classement.

Aucune victoire depuis la deuxième journée. Six défaites sur les six derniers matchs en Ligue 1. Un changement d’entraineur qui n’apporte pas grand-chose pour le moment. Niarry Tally réalise une saison extrêmement difficile sur tous les plans après huit journées disputées.

Au Stade Municipal de Mbao, les locaux ont subi la foudre de l’actuelle meilleure attaque du Championnat (12 buts à égalité avec l’AS Douane). Et logiquement, c’est l’AS Pikine qui a ouvert le score grâce au premier but du match d’El Hadji Lamine Dramé (0-1 , 41e).

En manque total de confiance pourtant, NGB réussit de tout de même à remettre les pendules à l’heure sur un but d’Abdoulaye Ba (1-1 , 57e). Mais le doublé de Dramé et le but de Lamine Correa vont mettre fin aux espoirs des locaux. Une nouvelle défaite et NGB reste dernier avec seulement trois points récoltées. L’AS Pikine est 4e avec 12 points.

Les résultats de la 8ème journée

Samedi 20 février 2021

Mbour PC 0-1 Génération Foot

Diambars 2-0 US Gorée

Niarry Tally 1-3 AS Pikine

AS Douane 1-0 ASAC Ndiambour

Reporté

Jaraaf – Stade de Mbour

Teungueth FC – Dakar Sacré-Cœur

CNEPS Excellence – Casa Sports

