L’AS Saint-Etienne recevait ce samedi le Stade de Reims avec Pape Abou Cissé. Mené au score les Stéphanois ont sont parvenus à revenir au score et décrocher le nul.

Titulaire dans l’axe central de Saint-Etienne, Pape Abou Cissé n’a pas assuré le clean-sheet cet après-midi face au Stade de Reims. Les Verts de Claude Puel n’ont pas réussi à enchaîner une troisième victoire consécutive en Ligue 1. En face, Boulaye Dia avec les Rémois n’a pas été plus brillant que lors des derniers matchs.

Certes pas flamboyant, Saint-Étienne a été récompensé de ses efforts avec un but tardif de Charles Abi. Les Stéphanois ont manqué de justesse et de réalisme pour espérer mieux face à des Rémois limités. Respectivement 13e et 14e, Reims et l’ASSE ne se rassurent pas dans la course au maintien.

