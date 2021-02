L’attaquant international sénégalais Boulaye Dia va pouvoir défier ce samedi l’équipe qui lui réussit le plus dans le Championnat de première division de France.

Dans le cadre de la 26e journée de la Ligue 1 Uber Eats, le Stade de Reims rend visite à l’AS Saint-Etienne samedi (à 12 heures). Un déplacement qui doit particulièrement inspirer Boulaye Dia. Et pour cause ; c’est face à la formation stéphanoise que le Sénégalais s’est montré le plus souvent décisif depuis qu’il joue en France. Il totalise 4 réalisations contre cet adversaire.

Une statistique à laquelle il songera très certainement au moment de fouler la pelouse du Stade Geoffroy Guichard, même si actuellement il n’a pas trop besoin de se motiver pour être performant et faire briller sa formation.

Cependant, Boulaye Dia, qui compte 12 réalisations, reste sur six rencontres consécutives en Championnat sans le moindre but. La dernière fois que le joueur a marqué en Ligue remonte au 9 janvier 2021 lorsqu’il a inscrit un doublé. Contre quel adversaire ? Saint-Etienne évidemment.

