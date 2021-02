Dans un entretien accordé à ESPN Brésil, Sadio Mané est revenu sur sa relation particulière avec Roberto Firmino. Le considérant comme son meilleur et favori coéquipier, Mané a exprimé toute sa reconnaissance au joueur brésilien.

« Je l’aime ! », a lancé Sadio Mané parlant de Bobby (Roberto Firmino). Dans une entrevue accordée à ESPN Brésil, l’attaquant sénégalais des Reds a été invité à se prononcer sur son coéquipier, Firmino avec qui il entretient une relation particulière. « Je pense que Bobby mérite beaucoup plus de considération que Salah et moi. C’est vrai que souvent on ne parle que des buts mais je ne me crois pas être capable de marquer autant de buts sans son apport, pour être honnête », a confié le numéro 10 de Liverpool.

« Je pense que le Brésil est très chanceux d’avoir un joueur aussi exceptionnel que Firmino. Je lui dis souvent : « Dis Bobby tu dois changer de nationalité et venir jouer pour le Sénégal (rires…). Ce qui serait d’ailleurs pour moi un rêve. En tant que coéquipier je crois qu’il est mon meilleur partenaire et je l’aime ! », affirme Sadio Mané à ESPN.

wiwsport.com