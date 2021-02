Un penalty pour l’Ouganda à la 89e minute, et la Mauritanie pourrait poursuivre la Coupe d’Afrique des Nations U20 devant le petit écran. Les Mourabitounes Juniors avaient pourtant ouvert le score sur penalty à la 40e minute grâce à Silly Sankharé avant de mettre le doute dans leurs camps en encaissant un but à l’heure de jeu.

Malgré avoir beaucoup pousser pour aller chercher la victoire ou tenir le nul synonyme de qualification, la Mauritanie va voir tout noir en commettant un penalty extrêmement fatal à seulement quelques instants du coup de sifflet finale. C’est bien transformé par Derrick Kakooza. L’Ouganda finit deuxième et file en quarts.

Tout espoir n’est toutefois pas perdu pour la Mauritanie qui peut encore espérer se qualifier en tant que deux des trois meilleurs 3es tous groupes confondus.

Dans cette même poule, le Cameroun (1er , 9 points) a terminé en beauté en surclassant le Mozambique par 4 buts à 1.

⌛ FULL TIME! 🇲🇷 1-2 🇺🇬

It’s over! Uganda bag the full 3 points of the match after an exciting game! 🤩#TotalAFCONU20 | #MTNUGA pic.twitter.com/UhArtfewOl

— #TotalAFCONU20 (@CAF_Online) February 20, 2021