Un coup dur pour Sochaux. Samedi soir, face à Amiens (26e journée de Ligue 2), le FCSM sera privé d’Omar Daf.

Le coach sochalien a été touché par le Covid-19. Place à l’isolement, il ne sera pas du voyage en Picardie. Son directeur général, Samuel Laurent, considère cette absence handicapante.







« On a une entière confiance en Stéphane mais bien évidemment on sait qui est touché. C’est Omar, notre pilier, le porteur de notre projet sportif, celui qui définit la stratégie. C’est un coach sur lequel les joueurs s’appuient autant moralement, psychologiquement qu’au plan football pur. Omar peut peut-être être remplacé sur le coup, un temps donné, mais il est irremplaçable en fait, » lit on sur Maligue.

wiwsport.com