Libre de tout contrat après son passage à Laval, pensionnaire de national 2 en France, le milieu de terrain Pape Macou Sarr, décide de retourner au Jaraaf.

Encore un joueur expérimenté dans les rangs du Jaraaf de Dakar. Les Vert Blanc ont accueilli le milieu de terrain Sénégalais Pape Macou Sarr. Le joueur de 29 ans, libre depuis la fin de son contrat avec Laval s’engage avec son club formateur qu’il avait quitté en 2015 pour Angers.







Sarr qui n’avait jamais réussi à intégrer l’équipe première d’Angers, avait fini par quitter la France pour le club slovaque du DAC Dunajská Streda en 2015, avant de rejoindre le Stade lavallois deux années plus tard. Il a toutefois participé avec la sélection sénégalaise aux éliminatoires de la CAN des moins de 20 ans en 2010 et aux Jeux de la Francophonie 2009.

#FootLocalSn

Pape Macou Sarr retourne au Jaraaf!

Libre depuis la fin de son contrat avec Laval (National, France), Macou revient en #Ligue1🇸🇳 et s'engage avec son club formateur qu'il avait quitté en 2015 pour Angers (France). Un renfort de taille pour l'équipe de la Médina. pic.twitter.com/oQcsaxEq60 — Djibril Diallo🇸🇳🦁✊🏾 (@DjibreelDiallo) February 17, 2021

wiwsport.com