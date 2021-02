Jeudi soir, le Royal Antwerp a été défait à domicile par les Glasgow Rangers dans le cadre des seizièmes de finale aller de Ligue Europa (3-4).

Des regrets, ils ne manqueront certainement pas dans le vestiaires du Royal Antwerp après leur duel face au Glasgow Rangers. Alors qu’ils avaient réussi à rattraper et devancer l’ouverture du score de Joe Aribo (38e) grâce aux buts de Felipe Avenatti (1-1 , 45e) et Lior Refaelov (2-1 , 45+8′), les Anversois ont néanmoins perdu leur avance alors qu’il mené par 3-2 après 66 minutes de jeu.







Plombés par l’égalisation de Ryan Kent pour les Rangers (3-3 , 83e ) et l’expulsion du défenseur central sénégalais, Abdoulaye Seck, fautif après avoir touché le ballon de la main et synonyme d’un second carton jaune et d’un penalty, les joueurs de Franky Vercauteren s’inclinent à la 90e minute.

