Avec une équipe privée de ses principaux titulaires, le Club Brugge de Youssouph Badji a décroché un match nul (1-1) sur la pelouse du club ukrainien du Dynamo Kiev en match aller des 16e de finale de la Ligue Europa.

Les Bleu Noir ramènent un bon nul pour le retour dans huit jours au Stade Jan-Breydel. Reversé dans cette compétition après avoir échoué à la troisième place de son groupe en Ligue des Champions, le Club Brugge, qui compte seulement quatre défaites en 26 matchs de Championnat, s’est accroché face au Dynamo Kiev pour revenir d’Ukraine avec un match nul (1-0) qui le place en bonne position après ce seizième de finale aller.







Les Belges ont encaissé l’ouverture du score après l’heure de jeu sur un but de Vitaliy Buyalskyi (62e) et ont réussi à égaliser juste quelques minutes après ce but. C’est Brandon Mechele qui marque pour les visiteurs (1-1 , 67e). Rentré à la 69e minute, Youssouph Badji a pu participer à cette rencontre.

Proud of this team! All to play for next week! 👊🏼🔵⚫ #DynClu #UEL pic.twitter.com/CQ3uwUTDev — Club Brugge KV (@ClubBrugge) February 18, 2021

