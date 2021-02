La Fédération internationale de football (FIFA) a dévoilé le Classement FIFA de février 2021. En Afrique, le Sénégal est toujours leader. Le Maroc vainqueur du CHAN 2020, et le Mali, finaliste de cette compétition, gagnent des places.

« Pour le premier classement mondial FIFA de 2021, un total de 43 matches d’équipes A (dont un disputé en décembre 2020) ont été pris en compte. L’événement le plus important de ces dernières semaines a été le Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) avec un total de 32 matches disputés. Ces rencontres ainsi que les 11 matches restants à disputer sont considérés comme des matches amicaux car le CHAN ne comprend que des joueurs évoluant dans les championnats nationaux des pays participant« , explique la grande instance.







Sur le classement mondial, le Sénégal est toujours 20e, avec ses 1558 points. Les hommes de coach Cissé n’ont pas évolué en termes de points par rapport au dernier classement du 10 décembre 2020. Ce qui ne les bouge pas, pour la quatrième fois consécutive, de la place de meilleure nation africaine.

Au classement, le Senegal est premier, le Maroc (33ème, plus 2), vainqueur du CHAN, et le Mali (54ème, plus 3), finaliste, signent les meilleures progressions. La Guinée (72ème, plus 1), troisième, et le Congo (90ème, plus 1), quart de finaliste, ont également progressé.

Parmi les autres équipes qui ont amélioré leur position en février figurent le Costa Rica (50ème, plus 1) qui a réintégré le top 50 après une absence de quelques mois, le Cap-Vert (80ème, plus 1), Oman (81ème, plus 1), le Bénin (82ème, plus 1), l’Azerbaïdjan (108ème, plus 1), l’Estonie (108ème, plus 1), la Thaïlande (110ème, plus 1), la Guinée-Bissau (119ème, plus 1), le Tadjikistan (120ème, plus 1) et le Guatemala (130ème, plus 1).

En dehors de ces équipes, aucune autre n’a amélioré sa position depuis décembre et les 32 premières places du classement n’ont pas changé depuis fin 2020. La Belgique, la France, le Brésil, l’Angleterre et le Portugal restent aux premières places. Les trois premières équipes – Belgique, France et Brésil – ne sont distantes que de 37 points.

wiwsport.com