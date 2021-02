Réuni ce mercredi 17 février 2021, le Comité Exécutif de l’UEFA a officiellement décidé d’annuler l’édition 2020/21 de la Youth League en raison de la pandémie du COVID-19 et de ses effets sur la tenue des compétitions.

Dans un communiqué, l’UEFA affirme que les clubs sont confrontés aux restrictions de voyage émises par les gouvernements nationaux. De plus, l’instance faitière du football européen indique que la santé et la sécurité des personnes qui participent au tournoi est une priorité. « Nous regrettons de conclure que les conditions pour redémarrer l’UEFA Youth League ne sont pas possibles avec la situation actuelle », écrit le communiqué.







Le comité avait initialement décidé l’année dernière (2020) de modifier le format pour ce tournoi de jeunes et de retarder son lancement. Vainqueur de l’édition 2019-2020, le Real Madrid gardera sa couronne pour encore un peu plus d’un an. A noté également que le jeune défenseur international sénégalais, Moussa Ndiaye, qui évolue au FC Barcelone, aurait pu être engagés cette année en Youth League.

The 2020/21 UEFA Youth League season has been cancelled #UYL https://t.co/vr0okLhvwZ — UEFA Youth League (@UEFAYouthLeague) February 17, 2021

wiwsport.com