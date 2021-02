Ce mercredi, pour le compte de la 27e journée de Pro League, Makhtar Gueye (23 ans) s’est encore offert un récital avec Oostende.

Cinquième de Pro League, le KV Oostende file droit vers un nouveau succès en Championnat. Sur sa pelouse ce mercredi, alors qu’il était mené dès la dixième minute, dans le cadre de la 27e journée de Pro League, Oostende a rapidement pris les devants face au troisième, Genk, grâce notamment à un doublé de Makhtar Gueye.







Le jeune attaquant sénégalais a répondu à Paul Onuachu, qui a ouvert le score sur penalty (10e). Quelques instants plus tard, à la 21e minute, Makhtar Gueye est fauché dans la surface, obtient un penalty et se fait justice (1-1 , 22e). Les locaux vont prendre l’avantage à la 24e minute grâce à un nouveau penalty obtenu par le Zambien Fashion Sakala et transformé par Gueye.

Avec ces deux nouveau buts, Makhtar Gueye compte désormais neuf réalisations en Championnat après 26 apparitions.

Gueye vloert vanop de stip opnieuw Vandevoordt . #KVOGNK pic.twitter.com/UGeSaMVvx8 — KV Oostende (@kvoostende) February 17, 2021

