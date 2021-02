Passé du championnat de N3 avec l’Athlético Marseille à la Ligue 2 avec Niort, l’avant-centre sénégalais de 27 ans est en train, pour sa première saison à ce niveau, de justifier les espoirs placés en lui.

Découvrir le monde professionnel aussi tardivement et claquer 11 buts en 25 matchs lors de sa première saison, c’est tout simplement du jamais vu. Et pourtant, il est en train de créer la surprise de ce début de saison de Ligue 2 sous ses nouvelles couleurs. Alors qu’il n’est pas loin d’égaler le nombre de buts inscrits avec le club marseillais en N3 la saison dernière (13 buts), qui aurait pu croire à cette histoire il y a encore quelques mois de ça ?







Personne, à part ceux qui connaissaient bien le joueur. « Pape était en N3 mais on savait tous que ce n’était pas un joueur de N3. Il était à ce niveau vis-à-vis du club pour respecter son engagement. On savait tous que c’était un joueur qui pouvait évoluer à plus haut niveau. Un attaquant qui marque autant en N2, il va en Ligue 2 », affirmait Clément Da Costa à Actufoot, qui gère les intérêts du Sénégalais.

En effet, sur la saison 2018-2019, Pape Ibnou Ba va réussir l’énorme performance d’inscrire 27 buts en 28 rencontres de N2 avec le club provençal. L’avant centre de 27 ans pourrait continuer d’exploser en Ligue 2 cette saison… des stats qui pourraient lui permettre d’atteindre encore plusieurs rêves : être appelé en sélection nationale et rejoindre la Ligue 1 pour l’ultime grand saut ?

Avec Actu Foot