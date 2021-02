Sadio Mané s’est exprimé hier soir au sortir de la rencontre de Ligue des champions qui opposait Liverpool à Leipzig (2-0). Buteur avec Salah pour la victoire des siens, l’attaquant des Reds a livré ses impressions sur la forme actuelle de son équipe.

Liverpool ne rassure plus ces derniers jours notamment en championnat, de quoi faire douter ses fans sur sa capacité à aller battre Leipzig sur sa pelouse. Pourtant, hier soir, Klopp et ses poulains sont allés s’imposer à Budapest où était délocalisée la rencontre comptant pour la manche aller.

Sadio Mané, auteur du deuxième but des Reds s’est exprimé à l’issue du match. « Je pense que c’était un grand match de notre part. Il y a eu beaucoup d’intensité et on est rentré aux vestiaires avec un score neutre. Mais au retour, on s’est créé des occasions et à la fin, je pense qu’on a mérité cette victoire. Nous connaissons l’équipe de Leipzig qui joue un peu comme nous avec une haute intensité mais nous les avons respecté et on a essayé de contrôler le match et croire que nous pouvons arracher la victoire », a-t-il confié pour débriefer le match.

Il poursuit en faisant référence à la série de match important qui les attend en championnat et en Coupe d’Europe, surtout qu’ils sont maintenant distancés de la course vers le titre. « Cette victoire va nous motiver parce que nous avons vu combien ça a été difficile ces derniers temps. Alors maintenant nous avons d’importants matchs devant nous et nous devons nous concentrer sur ça et faire le maximum pour les gagner ».

wiwsport.com