Les gardiens de but locaux réussissent de bonnes prestations en compétitions africaines et dans le championnat sénégalais. A l’image de Pape Seydou Ndiaye ou encore Moussa Sarr, wiwsport s’est entretenu avec le point commun de ces deux portiers: Khalifa Ababacar Fall.

Ancien joueur du Jaraaf de la génération Pape Bouba Diop, Henry Camara, celui qui est plus connu par le surnom Kana, a crée un centre de formation pour les gardiens de but en 2005. Plusieurs pensionnaires venues de plusieurs pays africains suivent une formation avec lui. Parmi eux, les portiers qui font les bons jours des clubs sénégalais en compétitions africaines. Kana nous parle des talents de ces gardiens de but. PS: cette interview a été réalisée avant les dernières sorties des équipes Jaraaf et TFC.







1. Quels sont les qualités requises pour être un bon gardien de but?

Quand je parle de mental c’est vraiment avoir la tête sur les épaules. Se mettre dans la tête que sur cette pelouse, ces 7m32, aucun adversaire ne pourra marquer dans mon camp. Cette confiance ne se base pas sur des « xons » ni des gris-gris à porter. C’est un travail à faire au quotidien. Un gardien doit avoir de l’autorité. On te confie une surface de réparation, il faut en prendre soin, être responsable. Comme je le faisais avant. Dans ma zone, j’indique les positions aux joueurs. Et il faut avoir du cran pour cela.

2. Quels sont les choses à éviter pour rester au sommet?

Il doit avoir une bonne hygiène de vie. Le manque de concentration est néfaste pour lui. Dans le championnat, on voit souvent un joueur faire deux bons matchs puis 3 mauvais ainsi de suite. Ce n’est pas une bonne régularité dans les performances et tout cela découle d’un manque de concentration. Il faut de la continuité dans les bonnes choses comme le fait les grands joueurs à l’image de Christiano Ronaldo ou encore Lionel Messi.

3. Quel est le secret pour réussir une bonne séance de tirs de but?

Tous les gardiens que j’ai formé ont appris beaucoup de choses sur les penalties et sont capables de les arrêtés. Moussa Sarr, il suit ma formation depuis qu’il était à l’asc Yeggo. Je n’ai jamais perdu une séance de tirs au but. J’ai arrêté 59 penalties tout au long de ma carrière. Et je les ai transmis ce savoir-faire. Je leur ai appris comment se positionner, comment savoir sur quel coté se lancer, à quel moment se lancer et surtout savoir faire une lecture de l’adversaire.

L’arrêt de Pape Seydou Ndiaye lors du match retour face à San Pedro ne m’a pas surpris. Face au Raja, lors de la série de tir au but, je n’avais aucun appréhension concernant Moussa Sarr parce que je lui ai fais un petit débrief à la fin du match. Je peux affirmer si je forme un gardien pendant un an, il sera capable d’arrêter plusieurs tirs pendant une série.

Et c’est ce que j’ai fais avec la sélection U20 (Boubacar FALL est le portier). C’est vrai on les a battu lors de la finale du tournoi de l’UFOA A mais le gardien a arrêté deux penalties. Ce qu’il avait d’ailleurs réussi en demi-finale contre la Gambie. En Pologne à la coupe du monde, comme à la coupe du monde, Dialy Kobaly (actuellement à Reims) a réussi à arrêter des penalties.

Ce que je pense est que les joueurs doivent savoir apprendre à tirer un penalty et ce travail doit commencer par Sadio Mané. Au Sénégal, les gens pensent que réussir un penalty c’est une chance pour le joueur. Moi je dis non, il faut mériter le tir. Il faut faire face au gardien et mériter son but.

