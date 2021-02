Nous vous annoncions hier son arrivée à Dakar ce mercredi avec sa délégation. Le président de la FIFA, Gianni Infantino a été accueilli aujourd’hui par le président de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) et son équipe.

Présent aux côtés de Maître Senghor, Monsieur Infantino a donné les raisons de sa tournée africaine et son passage à Dakar. Le dirigeant du football mondial a affirmé qu’il était content de venir au Sénégal pour discuter du rôle que le Sénégal doit jouer dans le développement de la discipline en tant que nation forte et aussi voir où en sont les infrastructures élaborés et projets par l’instance du football mondial.

Une entrevue avec le Président de la République, Macky Sall est aussi prévue durant cette visite de Gianni Infantino au Sénégal. Voici sa réaction au micro de nos confrères de la FSF après son arrivée à Dakar.

wiwsport.com