Le groupe du Napoli sera extrêmement diminué pour défier Granada ce jeudi en Europa League (20 heures). Outre plusieurs cadres importants, Kalidou Koulibaly ne fera pas non plus le voyage en Espagne.

Alors que le Napoli va jouer un match périlleux au stade Nuevo Los Carmenes jeudi en seizième de finale aller de Ligue Europa (20 heures), Gennaro Gattuso a dévoilé ce mercredi après-midi un groupe de 20 joueurs, toujours très diminué et composé de plusieurs jeunes de l’Académie.







David Ospina, Elseid Hysaj, Kostas Manolas, Diego Demme, Hirving Lozano et Dries Mertens sont toujours absents, pour cause de blessure. Les deux africains, Faouzi Ghoulam et Kalidou Koulibaly ne sont pas encore remis de leur positivité au coronavirus. Une cascade de forfaits que le Napoli va devoir surmonter pour prendre une avance pour ce match aller face à une équipe novice dans ce tournoi.

Le groupe du Napoli :

Alex Meret, Contini, Idasiak, Di Lorenzo, Maksimovic, Rrahmani, Mario Rui, Elmas, Stanislav Lobotka, Fabian Ruiz, Piotr Zielinski, Tiémoué Bakayoko, Victor Osimhen, Matteo Politano, Lorenzo Insigne, Cioffi, Costanzo, Zedadka, D’Agostino, Labriola.

