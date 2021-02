Sensation de cette nouvelle saison, le Slavia Prague et Abdallah Sima font face, ce jeudi, au défi d’affronter les Champions d’Angleterre en 2016 pour le compte de la 16e de finale aller de Ligue Europa. Avant cette rencontre, l’ailier sénégalais s’est livré lors d’une interview avec son Club.

Malgré l’actuelle saison qu’il traverse, le Slavia Prague, toujours invaincu en championnat, était mal embarqué lors de son début de campagne européenne cette année. Le Club tchèque a été éliminé par le FC Midtjylland lors des barrages d’accession à la Ligue des Champions avant de perdre son premier lors de son entrée en lice en Europa League, face à Hapoël Beer-Sheva.







Mais depuis, beaucoup de choses ont changées comme l’explique Abdallah Sima. « Après le match contre l’Hapoel, Beer-Sheva, nous avons beaucoup discuté entre coéquipiers et parlé de choses qui doivent changer. Je pense donc que ce match nous a paradoxalement beaucoup aidé, car il a révélé nos faiblesses et nos lacunes. Nous avons pu apprendre de nos erreurs et commencer à jouer beaucoup mieux », dit-il.

Pour lui, ce qui fait la force du Slavia n’est autre que le caractère des joueurs. « Nous avons des joueurs de caractère qui veulent toujours tout donner. Nous voulons toujours nous améliorer. Et c’est exactement ce dont on a parlé lors de notre premier match en Europa League. »

Qualifié pour les seizièmes de finale de l’Europa League après avoir terminé deuxième dans le groupe C, derrière le Bayer Leverkusen, le Slavia Prague fait désormais face au défi d’affronter l’une des meilleurs équipes sur le vieux continent et surcroit les récents vainqueurs de la prestigieuse Premier League : Les Foxes de Leicester. Un match important pour Abdallah Sima et ses partenaires.

« Je regarde la Premier League. Et je peux dire pour moi-même que ce sera mon premier match contre une équipe anglaise. Nous adorons le championnat d’Angleterre au Sénégal et bien sûr nous connaissons Leicester. Je n’ai jamais joué contre eux, ce sera un match très important pour l’équipe et pour moi », martèle Sima.

Jamie Vardy et ses partenaires sont donc aviser car, attendre parler Sima, le Slavia n’a guère envie de sortir de l’Europa League dès les 16e. « Je pense que si nous continuons nos performances actuelles et avec le même désir de gagner, nous pouvons prétendre quelque chose contre Leicester. Si nous nous concentrons sur leur façon de jouer et de tout donner, j’espère que nous pourrons passer au tour suivant », termine le joueur.

Le Slavia accueille Leicester ce jeudi (17h55).