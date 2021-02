Belle victoire de Liverpool hier face à RB Leipzig (2-0). Des buts inscrits par les deux Africains des Reds: Salah 53′ et Mané 58′. Ce dernier devient ainsi le 5e meilleur buteur de l’histoire du club en compétitions européennes. Il est devancé par Ian Rush (20), Michael Owen (22), Mohamed Salah (24), Steven Gerrard (41). Notons que sur cette liste seuls Sadio Mané et Mouhamed Salah sont toujours en activité.

Les 20 buts avec Liverpool de Sadio Mané sont répartis comme suit:

Lors de la saison 2017-2018, il a disputé 11matchs en ligue des champions et a inscrit 10 buts.

En 2018-2019, il dispute 13 matchs et obtient 4 buts réalisations.

Lors de l’exercice 2019-2020, il dispute 8 matchs en ligue des champions et marque 2 fois. En plus des 2 buts inscrits en Supercoupe de l’UEFA. Pour l’année en cours (2020-2021), il compté 2 buts après 7 matchs.

20 – Sadio Mané has scored 20 goals in all European competitions for Liverpool, becoming only the fifth player in the club's history to reach that total. Famous. pic.twitter.com/lPwcaQ2zo0

— OptaJoe (@OptaJoe) February 16, 2021