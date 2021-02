Alors qu’il avait dominé le pays hôte, la Mauritanie lors du match d’ouverture (1-0) , le Cameroun (1er , 6 points) a validé sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 20 ans. Après avoir battu cet après-midi l’Ouganda (2e , 3 points) lors de la deuxième journée (1-0).

L’unique but de la rencontre est inscrit par l’attaquant Sunday Jang Junior à la 34e minute. Son deuxième dans cette compétition. Dans cette poule, la Mauritanie (3e) va tenter de se relancer à 19 heures face au Mozambique (4e).

QUALIFIED

Cameroon 🇨🇲 are through to the next stage! 🦁#TotalAFCONU20 | @FecafootOfficie pic.twitter.com/QaWt1pirFZ

— #TotalAFCONU20 (@CAF_Online) February 17, 2021