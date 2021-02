Il le fallait. La Mauritanie se reprend au meilleur moment. Les Mourabitounes Juniors ont bien appris de leur défaite lors de la première journée face au Cameroun (0-1). Dos au mur, les poulains de Mauril N’Joya n’ont pas abdiqué cette après-midi et ont pris le meilleur sur leurs adversaires grâce à des buts d’Oumar M’Bareck (19e) et Silly Sankharé (29e).

Grâce à cette victoire, la Mauritanie reste dans la course pour la qualification en quarts de finale. Le capitaine Mohamed Sidi Ahmad et ses partenaires sont classés deuxième avec trois points, à égalité avec l’Ouganda. Le Cameroun (1er , 6 points) a déjà validé sa qualification. Le Mozambique est éliminé.

⌛ FULL TIME! 🇲🇿 0-2 🇲🇷

The hosts earn their first three points of #TotalAFCONU20 👏#MOZMTN pic.twitter.com/npX7k2JDHz

