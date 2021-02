Jappo Sahm sera le représentant du Sénégal à la coupe du monde de Teqball qui aura lieu au cours de l’année 2021 (la date n’est pas encore fixée). Pape Makhtar Diaw et Mame Cheikh Fam se sont confié au micro de wiwsport. Ils veulent rencontrer les plus grands. (Interview)

Comme à Dakar, vous avez survolé le tournoi national de Mbour. Quel est votre secret?







PMD : Ce résultat ne nous surprend pas. Gagner les deux trophées est le fruit de notre travail qui n’a pas démarré cette année mais bien plus longtemps. Chaque jour nous regardons des vidéos, nous lisons les règlements et nous améliorons notre travail. Nous remercions tout le staff et tous ceux qui nous soutiennent.

Vous êtes le duo le plus soudé de ce tournoi, qu’est-ce qui explique cela selon vous?

PMD: Nous avons l’habitude d’être ensemble. Nous sommes de bons amis avant d’être de bons coéquipiers. Cette complicité dans le travail a commencé en dehors du teqball, quand nous jouons au football. Ils nous arrivent de nous chamaillez mais cela en dehors du terrain. Nous respectons beaucoup ce que nous faisons.

MCF: Je ne doute pas de mon coéquipier. S’il ne réussit pas un Smash dans le match je suis convaincu que le prochain qu’il fera sera le bon. J’ai foi en lui et au travail qu’on effectue tous les jours.

Quel est votre objectif maintenant que vous êtes sacrés champions du Sénégal?

PMD: Nous avons commencé les tests en Teqball depuis novembre 2019. Nous regardions les vidéos des professionnels et savions à l’époque que nous voulons aller loin dans cette discipline. Avec modestie, nous pouvons dire que notre dépasse le Sénégal. Et nous voulons jouer avec les plus grands et ramener des trophées.

Qui vous inspire?

MCF: Je regarde beaucoup Banyik Cseba. Il est fort en Smash et en le regardant jouer je trouve des repères sur le terrain. D’ailleurs, c’est lui que je veux rencontrer en coupe du monde. Je lui ai di. Mon vœu est de représenter le Sénégal dignement à la coupe du monde, on va reprendre les entrainements et continuer le travail.

wiwsport.com