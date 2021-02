Sadio Mané vient de marquer le deuxième but des Reds sur la pelouse de Leipzig. Liverpool est en train de faire une bonne opération pour la suite de sa saison.

Et de 20 buts pour Sadio Mané en ligue des champions avec Liverpool. L’attaquant sénégalais a marqué le deuxième but des Reds devant les Allemands de Leipzig qui sont en train de céder face à la vague rouge. Les Reds sous haute pression, ont fait le plus difficile en allant s’imposer à l’extérieur.







wiwsport.com