La phase retour des éliminatoires du prochain Afrobasket messieurs 2021 va se disputer au palais Polyvalent des Sports de Yaoundé (PAPOSY) au Cameroun. Ce sera du 19 au 21 février 2021. Le Sénégal dans le groupe B jouera le premier match du Tournoi ce vendredi.

Les éliminatoires retour de l’Afrobasket 2021 vont démarrer ce vendredi au Cameroun. Le Sénégal est logé dans la poule B avec l’Angola, le Kenya et le Mozambique. Cameroun, qui abrite également, les matches du groupe B partage le groupe C avec la Côte d’Ivoire, la Guinée Equatoriale et la Guinée. Les trois autres poules (A, D et E) vont jouer leurs matches à Monastir en Tunisie, entre le 17 et le 21 février 2021.







Voici le programme des matches qui vont se jouer à Yaoundé à partir du 19 février:

Vendredi 19 février 2021

11h00: Kenya vs Sénégal

14h00: Guinée vs Côte d’Ivoire

17h00: Guinée Equatoriale vs Cameroun

20h00: Mozambique vs Angola

Samedi 20 février 2021

11h00: Côte d’Ivoire vs Guinée Equatoriale

14h00: Sénégal vs Mozambique

17h00: Cameroun vs Guinée

20h00: Angola vs Kenya

Dimanche 21 février 2021

11h00: Guinée Equatoriale vs Guinée

14h00: Kenya vs Mozambique

17h00: Côte d’Ivoire vs Cameroun

20h00: Angola vs Sénégal

